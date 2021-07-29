В Орловской области пять районов показали самые высокие темпы вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 июля, в Орле состоялось еженедельное онлайн-совещание с главами муниципальных образований. В центре внимания оказалась ситуация с вакцинацией от коронавируса.

Согласно озвученным данным, самые высокие темпы вакцинации наблюдаются в пяти районах Орловской области. Это Знаменский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Залегощенский и Колпнянский районы.

Среди муниципалитетов с самыми низкими темпами вакцинации оказались Орел, Ливны, Глазуновский, Кромской, Новосильский и Болховский районы.

- В настоящее время регионе первую дозы вакцины от коронавируса получили 170 870 человек, а завершили вакцинацию − 120 396. Иммунизация населения проводилась тремя видами вакцины: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.