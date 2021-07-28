В Орловской области осудили липчанина, зарезавшего приятеля-охранника Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор 43-летнему жителю Липецкой области. Ранее судимого мужчину признали виновным в убийстве своего приятеля, охранника одного из предприятий в деревне Дубки Ливенского района.

Напомним, инцидент произошел 5 апреля 2021 года. Гость заглянул к своему товарищу на работу. Тот не отказался от застолья со знакомым. Мужчины выпили, а затем начали спорить и поссорились. Конфликт закончился поножовщиной. Охранник скончался на месте происшествия.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.