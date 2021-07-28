В Орле откроется выставка фотографа Александра Тягны-Рядно

На этой неделе в Орле состоится презентация выставка «HOMOSCRIPTUS» известного фотографа Александра Тягны-Рядно. Экспонироваться работы будут в музее Тургенева.

Посетителей выставки ожидает погружение в писательскую среду. Название фотовыставки говорит само за себя: «HOMOSCRIPTUS» в переводе с латыни «Человек Пишущий».

Среди представленных фоторабот Александра Тягны-Рядно можно будет увидеть портреты Альберто Моравиа, Фридриха Дюрренматта, Булата Окуджава, Генриха Сапгира и многих других.

Однако особое внимание на выставке уделено «восьмидесятникам». На снимках фотографа запечатлены Виктор Ерофеев, Эдуард Лимонов, Вера Павлова, Алексей Парщиков, Николай Климонтович и Татьяна Щербина.

- Портреты автора печатались в десятках изданий начиная с «Советской культуры», «Правды» и «Известий» и заканчивая сегодняшним глянцем. Продолжая и развивая традиции классического русского портрета работы Александра Тягны-Рядно везде смотрятся органично и современно, - сообщает литературный музей Тургенева.

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КОГДА? ГДЕ?

31 июля, 13.00

ул. Тургенева, 11

Выходной день – пятница

Телефоны для справок: 76-15-74 и 76-27-37.