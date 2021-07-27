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Общество27 июля 2021 16:25

Путепровод через железнодорожные пути в Мценске готов более чем на 60%

Строительные работы должны завершить до конца 2021 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Мценске продолжается капитальный ремонт и реконструкция путепровода и моста. Фото: пресс-служба Правительства орловской области

В Мценске продолжается капитальный ремонт и реконструкция путепровода и моста. Фото: пресс-служба Правительства орловской области

В Мценске продолжается капитальный ремонт и реконструкция путепровода через железнодорожные пути и моста через реку Зуша по улице Карла Маркса. Оба объекта должны сдать до конца 2021 года.

Сегодня, 27 июля, стройку проинспектировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Согласно озвученным данным, путепровод готов на 62%. По мосту также нет отставания от графика по контакту. Работы по ремонту моста выполнены более чем на половину.

- Муниципальный контракт заключен с подрядной организацией ООО «ОрелДорМост» на общую сумму свыше 87,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.