В Орле откроется выставка пейзажной живописи Алексея Комова Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Орловском музее изобразительных искусств состоится презентация новой выставки пейзажной живописи. Ее автором станет художник-пленэрист, служитель Троицкого собора Троице-Оптина монастыря в Болхове отец Алексей (Алексей Комов).

В экспозицию вошли полотна, созданные за десять лет путешествий художника по России и вобравшие в себя главные образы русской истории. Это архитектурные пейзажи средней полосы России, Русского Севера, Золотого кольца России, поля или дебри русского леса, старинные храмы и монастыри, заброшенные сельские церквушки, полуразрушенные колокольни и возрожденные архитектурные объекты.

- Отец Алексей, работая в жанре реалистического пейзажа, выработал свой индивидуальный ярко выраженный стиль: невероятно пластичный, наполненный прозрачностью живописный язык, создающий на картине особое настроение. Яркие краски и крупные мазки выдают в нем поклонника импрессионистов. Большинство работ созданы открытом воздухе с натуры, - сообщает пресс-служба Орловского музея изобразительных искусств.

.

КОГДА? ГДЕ?

30 июля, в 14:00

ул. Октябрьская, 29

Выставка продлится до 5 сентября