Мэр Орла прокатился на велосипеде по парку Победы и оценил велодорожки. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле продолжается благоустройство парка Победы. Почти год жители города наблюдают за изменениями общественной территории только через забор и соцсети губернатора и мэра. Однако уже совсем скоро, 5 августа, парк торжественно откроют и оценить его сможет каждый желающий.

Пока же тест-драйв проводит мэр Юрий Парахин. На минувших выходных он покатался по парку Победы на велосипеде и оценил качество оборудованных здесь велодорожек. Испытания прошли успешно.

- Отличные впечатления! Это первая выделенка в общественном месте для беспрепятственного движения велосипедистов. Крутишь педали и любуешься естественной красотой парка, его уникальными памятниками, - написал у себя в соцсетях Юрий Парахин.