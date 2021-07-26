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Общество26 июля 2021 12:21

Мэр Орла прокатился на велосипеде по парку Победы и оценил велодорожки

Тест-драйв прошел успешно
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Мэр Орла прокатился на велосипеде по парку Победы и оценил велодорожки. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

Мэр Орла прокатился на велосипеде по парку Победы и оценил велодорожки. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле продолжается благоустройство парка Победы. Почти год жители города наблюдают за изменениями общественной территории только через забор и соцсети губернатора и мэра. Однако уже совсем скоро, 5 августа, парк торжественно откроют и оценить его сможет каждый желающий.

Пока же тест-драйв проводит мэр Юрий Парахин. На минувших выходных он покатался по парку Победы на велосипеде и оценил качество оборудованных здесь велодорожек. Испытания прошли успешно.

- Отличные впечатления! Это первая выделенка в общественном месте для беспрепятственного движения велосипедистов. Крутишь педали и любуешься естественной красотой парка, его уникальными памятниками, - написал у себя в соцсетях Юрий Парахин.