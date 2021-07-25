Погода в Орле на 26 июля-30 июля: жара вновь вернется в регион

Погода в Орле на 26 июля-30 июля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловскую область вновь возвращается жара. Недолго жителям региона удалось отдохнуть от зноя, столбики термометров приблизятся к +30 градусам. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра.

В понедельник, 26 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +29 градусов тепла и без осадков, ночью +13 градуса и временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 1 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Во вторник, 27 июля, вновь переменная облачность, без дождя. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градуса, ночью +14. Ветер юго-восточный 1 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В среду, 28 июля, будет пасмурно и ожидается дождь. Днем +28 градусов, ночью +17 градусов. Ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В четверг, 29 июля, переменная облачность без осадков. Днем +28 градусов, ночью +16 градусов. Ветер западный 4 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

В пятницу, 30 июля, столбики термометров достигнут +29 градусов днем и +16 ночью. По-прежнему переменная облачность без осадков. Ветер сохранит западное направление и скорость 4 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.