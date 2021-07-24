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Общество24 июля 2021 5:58

Орловца признали ветераном Великой Отечественной войны через 15 лет после смерти

Дочь фронтовика обратилась в военную прокуратуру, чтобы увековечить имя своего отца
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловца признали ветераном Великой Отечественной войны через 15 лет после смерти

Орловца признали ветераном Великой Отечественной войны через 15 лет после смерти

Фото: Архив "КП"

Житель Орла получил статус ветерана Великой Отечественной войны. До этого события он не дожил ровно пятнадцать лет. Умер он в 2006 году, так и не непризнанным участником сражений.

Долгие годы дочь фронтовика пыталась добиться присвоения статуса ветерана для своего отца. Да и сам, выйдя на пенсию, обращался военкомат за удостоверением ветерана Великой Отечественной войны, но безуспешно.

В конечном итоге помогло обращение в военную прокуратуру, а затем разбирательство в суде. Здесь было подтверждено архивной справкой Центрального архива Министерства обороны РФ, что орловец служил в Красной Армии с 1944 по 1947 годы.

- 12 апреля 2021 года Илья Романов получил статус ветерана. Как подчеркнули в суде, иск военного прокурора был подан не с целью назначения социальной поддержки, но для увековечивания памяти защитников Отечества. Апелляцию областной военкомат проиграл. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда города Орла.