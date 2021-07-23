Погода в Орле 24-25 июля будет теплой и без дождей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

комфортную норму. Грядущие выходные порадуют умеренно теплой и сухой погодой. Публикуем полный прогноз погоды в Орле и области на 24 и 25 июля 2021.

В субботу, 24 июля, по прогнозам Росгидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснения и без дождя. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью +13. Ветер северо-западный 3 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 июля, также облачно с прояснениями и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, ночью +12. Ветер восточный 2 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.