Детский сад на Планерной в Орле построили на 40%. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается строительство детского сада на Планерной улице в Заводском районе. Дошкольное учреждение на 80 мест планируют сдать к ноябрю 2021 года. Сейчас работы выполнены на 40% от общего плана.

Напомним, строительство началось еще в прошлом году. Первоначально им занимался «АгроСтройМонтаж», однако подрядчик нарушил сроки и качество работ, после чего с ним расторгли контракт и на объект зашла фирма «Авилон».

- С момента подписания нового контакта уже выполнена добрая его часть. Позади работы по оборудованию котельной, прокладке слаботочной системы электропитания, обустройству ливневой и бытовой канализации и техподполья, прокладке теплоснабжения, внутренней штукатурке стен и монтажу окон, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Через месяц уже планируется закупка мебели и другого необходимого оборудования.