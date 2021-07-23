Орловские водители заплатили штрафы более чем на миллион рублей из-за отсутствия масок
Фото: Архив "КП"
В четверг, 22 июля, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с распространением коронавируса в области и мерами по борьбе с ним.
В регионе продолжаются проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. Однако с наступлением теплого сезона многие водители и пассажиры отказываются от ношения масок. Это ведет к штрафам.
Так, только за прошедшую неделю сотрудники Департамента дорожного хозяйства Орловской области выписали четыре предупреждения и два штрафа на 30 тысяч рублей каждый для водителей и перевозчиков.
В целом же сумма штрафов уже превысила один миллион рублей и составила один миллион 332 тысячи рублей.
- В адрес водителей и перевозчиков поступило 86 предупреждений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.