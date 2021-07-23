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Здоровье23 июля 2021 9:25

Орловские водители заплатили штрафы более чем на миллион рублей из-за отсутствия масок

В общественном транспорте региона продолжаются проверки санитарно-эпидемиологических правил по коронавирусу
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловские водители заплатили штрафы более чем на миллион рублей из-за отсутствия масок

Орловские водители заплатили штрафы более чем на миллион рублей из-за отсутствия масок

Фото: Архив "КП"

В четверг, 22 июля, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с распространением коронавируса в области и мерами по борьбе с ним.

В регионе продолжаются проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. Однако с наступлением теплого сезона многие водители и пассажиры отказываются от ношения масок. Это ведет к штрафам.

Так, только за прошедшую неделю сотрудники Департамента дорожного хозяйства Орловской области выписали четыре предупреждения и два штрафа на 30 тысяч рублей каждый для водителей и перевозчиков.

В целом же сумма штрафов уже превысила один миллион рублей и составила один миллион 332 тысячи рублей.

- В адрес водителей и перевозчиков поступило 86 предупреждений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.