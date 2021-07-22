Машинист автокрана, наехавший на рабочего, предстанет перед орловским судом Фото: Архив "КП"

В Орловской области передают в суд уголовное дело в отношении машиниста автокрана, насмерть задавившего рабочего. Трагедия произошла утром 15 мая 2021 года при ремонте моста через реку Кола под Мценском.

Следствие установило, что водитель не был предусмотрителен и когда делал движение задним ходом на автокране, не убедился в безопасности маневра. Рабочий-бетонщик был смертельно травмирован трансмиссией автокрана.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, судебные экспертизы. Обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину в совершенном преступлении, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе региональной прокуратуры, машинист автокрана проходит обвиняемым по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Дело рассмотрят в Мценском районном суде.