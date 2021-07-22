В Орловской области 26 июля возобновляют работу МФЦ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на грядущей неделе снова заработают МФЦ. Многофункциональные центры будут принимать посетителей в привычном очном формате с 26 июля.

При этом будут сохраняться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Посетителей просят быть в масках, соблюдать дистанцию и соблюдать правила личной гигиены.

Решение об очной работе МЦФ было принято после многочисленных обращений орловцев к властям региона.

- Не будем снимать ограничения, но и не планируем введение дополнительных ограничительных мер, − подчеркнул губернатор Андрей Клычков, оценивая ситуацию с коронавирусом в Орловской области.