Высокая заболеваемость коронавирусом среди орловцев 65+ сохраняется Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 июля, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимания ситуация с заболеваемость населения коронавируса. По данным Роспотребнадзора, темпы заболеваемости на этой неделе немного снизились, но ситуация все-таки непростая.

Так, сохраняется высоким показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди людей 65 и старше. Он составил 100,26 на 100 тысяч человек этого возраста.

Кроме того, в структуре заболевших на последней неделе специалисты отметили рост заболеваемости коронавирусом на 14,3% среди орловцев в возрасте от 18 до 39 лет.

- Доля детей среди заболевших составила 4,8% (зарегистрировано 30 случаев), доля взрослого населения – 95,2% (зарегистрировано 595 случаев), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Александра Румянцева. руководителя Роспотребнадзора региона.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) на 21 июля - 0,94.