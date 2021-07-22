Администрация Орла опубликовала список мест салюта на День города Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 июля, мэр Орла Юрий Парахин опубликовал в своих соцсетях список мест, где пройдет салют на День города и в каких точках его будет видно лучше всего.

Салют на День города в Орле 5 августа 2021

Итак, 5 августа праздничный фейерверк запустят в трех районах облцентра. Помимо традиционной локации на слиянии Оки и Орлика, добавится территория возле КДЦ «Металлург» и аэропорт «Южный».

Салют на День города в Орле 5 августа 2021

- Заранее подготовили карту-навигацию по лучшим точкам для просмотра фейерверков. Первые залпы озарят небо в 22.00, - сообщил Юрий Парахин.