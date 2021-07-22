Орловец вскрыл ячейку в торговом центре и украл пакет с женскими вещами Фото: Архив "КП"

В торговом центре в Северном районе Орла одна из покупательниц лишилась пакета с одеждой. Похитителем оказался 41-летний мужчина.

Инцидент произошел, когда орловчанка решила оставить вещи в ячейке для хранения и отправиться за покупками. Однако вернувшись и открыв камеру хранения, пакета с одеждой не обнаружила. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Изучив камеры видеонаблюдения в торговом центре, оперативники заметили похитителя. Мужчина подошел к ячейкам для хранения, с помощью подбора ключа открыл дверцу, забрал пакет с женскими вещами, а затем закрыл ячейку и скрылся.

- В настоящее время похищенные вещи изъяты. Сумма ущерба, причиненного заявительнице, составила около четырех тысяч рублей. Орловец стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.