Капремонт или реконструкция: к концу недели решится судьба Колхозного моста в Орле

Фото: пресс-служба администрации Орла

Накануне, 21 июля, мэр Орла ответил в соцсетях на вопросы горожан. Один из самых обсуждаемых – ситуация с ныне полностью перекрытым Колхозным мостом.

Напомним, 15 мая 2021 года переправу закрыли для движения транспорта по решению комитета по чрезвычайным ситуациям администрации города. Тогда водителя рекомендовали объезжать мост по улицу 2-й Пушкарной.

Причиной перекрытия Колхозного моста стали опасения в его безопасности. Более месяца эксперты подрядной организации из Брянска проводили техническое обследование несущих конструкций - проверяли на прочность и замеряли толщину бетона, устанавливали прогибы и изучалим геометрию моста.

- В понедельник подрядная организация завершила техобследование. До конца недели ожидаем заключение, которое определит наши дальнейшие действия: либо капитально ремонтировать это сооружение, либо реконструировать. В любом случае, пока мы не приведем его в порядок, не сделаем его на 100% безопасным, движение для автомобилистов будет закрыто, - пояснил мэр Орла Юрий Парахин.