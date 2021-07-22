Новобранцев из Орла отправили в ракетные войска и президентский полк

Весенняя призывная кампания-2021 в Орле подошла к концу Фото: Архив "КП"

15 июля в Орловской области завершилась весенняя призывная кампания-2021, стартовавшая 1 апреля. Более чем за три с половиной месяца военный комиссариат Орла призвал в армию около 250 человек.

Среди новобранцев – молодые люди от 18 до 28 лет. Им предстоит служба в Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Белгород, Владикавказ и многие другие города России. Несколько человек отправились в Плесецк Архангельской области для службы в ракетных войсках стратегического назначения.

Кроме того, орловцы пополнили ряды Президентского, Преображенского и Семеновского полков, ВДВ, ВМФ и Росгвардии.

- Задание Западного военного округа по призыву граждан Орел выполнил на 100%. Военкомат города следит за своими новобранцами. Говорят, ребята уже освоились, моральное состояние — в норме, а физическая форма за год военной службы только улучшится, - сообщает пресс-служба администрации Орла.