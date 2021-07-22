Гость из соседнего региона украл под Орлом 200-килограммовую трубу и увез к себе Фото: Архив "КП"

В Дмитровском районе неизвестный похитил 200-килограммовую трубу, находившуюся рядом с частным домом. Заметив пропажу, хозяин жилища написал заявление в полицию. Однако в это время труба уже находилась в соседнем регионе.

Как выяснили сотрудники полиции, к краже металлической трубы оказался причастен 36-летний ранее судимый житель соседнего региона. Он погрузил свою добычу «Газель» и вывез в другую область, где продал в пункт приема металлолома за 5 тысяч 600 рублей.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.