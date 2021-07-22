Коронавирус в Орловской области на 22 июля 2021: умерли четыре человека, заболел 81

Коронавирус в Орловской области на 22 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 июля 2021, в Орловской области подтвердился 81 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Коронавирус в Орловской области на 22 июля 2021

Всего за весь период пандемии заболели уже 39 420 жителей региона. Из них 37 247 смогли победить заболевание и вернуть к привычной жизни. Так, накануне из больниц выписались 67 выздоровевших пациентов.

Коронавирус в Орловской области на 22 июля 2021

Однако продолжается ежедневное фиксирование смертельных случаев. По информации федерального оперштаба, в орловских больницах скончались еще четыре человека. Таким образом, пандемия уже унесла жизни 808 орловцев.