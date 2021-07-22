Орловцы проведут вечер памяти Владимира Высоцкого Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В эти выходные в читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина состоится мероприятие, посвященное 41-й годовщине смерти Владимира Высоцкого. Творчество знаменитого советского музыканта, поэта оживят на вечере памяти участники орловского клуба любителей творчества Высоцкого «Вертикаль».

Клуб представит новую программу «Я из дела ушел…», в рамках которой прозвучат известные песни Владимира Высоцкого, а также новые песни, написанные участниками клуба «Вертикаль» на стихи поэта.

В числе исполнителей - Сергей Можаров, Вера Орлова и Александр Бадиков. Гостям вечера также представят выставку музыкально-нотной литературы «Высоцкий», включающую в себя сборники стихов, грамзаписи, нотные издания и литературу, посвященную Владимиру Семеновичу.

Как сообщили «КП» работники библиотеки, мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Гостей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

КОГДА? ГДЕ?

25 июля, 17.00

Орел, ул. Максима Горького, 43

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