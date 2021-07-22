В Орле НКМЦ им. Круглой подозревают в нарушениях при закупках

В Орле грядет разбирательство по антимонопольному делу в отношении НКМЦ им. Круглой. Медицинскую организацию подозревают в нарушениях при закупках средств защиты информации - USB-токенов.

Ситуацией с закупками в медицинском центре Федерльная антимонопольная служба по Орловской области заинтересовалась после жалобы, поступившей из прокуратуры.

- По мнению заявителя между заказчиком и участником закупки заключено ограничивающее конкуренцию соглашение, что может свидетельствовать о нарушении Закона о защите конкуренции, - сообщает пресс-служба УФАС по Орловской области.

Кроме того, победитель торгов, вероятнее всего не имеет лицензии ФСБ России на разработку, производство и распространение шифровальных средств, информационных и телекоммуникационных систем.

Ситуацию с закупками рассмотрят на заседании антимопольной службы 3 августа.