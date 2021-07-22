В Орле поликлиника и два детских сада останутся без горячей воды на месяц Фото: Архив "КП"

В Орле без горячей воды останутся Областная клиническая поликлиника, детский сад №56 и детский сад №68 (СЦР для несовершеннолетних детей). Причиной отключения горячего водоснабжения стал ремонт тепломагистрали на Пионерской улице.

Как сообщает ООО «Орловская теплосетевая компания», горячей воды по указанным адреса не будет с 9.00 часов 13 июля до 20.00 часов 25 августа.

Сегодня же, 22 июля, по данным «Газпром теплоэнерго Орел», воды до 12 часов дня не будет в домах, питающихся от ЦТП по улице Полесская, 53.