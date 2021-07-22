Полицейские нашили орловца, забравшегося в планер-памятник в Залегощи Фото: Архив "КП"

В Орловской области нашли мужчину, решившего полетать на планере-памятнике в Залегощи. Для этого он разбил стекло кабины, но попав на видео случайных прохожих, сбежал.

Сотрудники полиции вскоре установили личность хулигана. Им оказался 33-летний орловец. Своей вины он не стал отрицать, признался, что был в тот момент пьян и просто захотел сфотографироваться с залегощенской достопримечательностью.

Планер «Бланик L — 13» установлен на въезде в Залегощь Фото: Андрей Бубликов

Мужчина пообещал, что устранит причиненные монументу повреждения за свой счет.

- В отношении орловца составили два административных протокола: по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.