Полицейские нашили орловца, забравшегося в планер-памятник в Залегощи
Фото: Архив "КП"
В Орловской области нашли мужчину, решившего полетать на планере-памятнике в Залегощи. Для этого он разбил стекло кабины, но попав на видео случайных прохожих, сбежал.
Сотрудники полиции вскоре установили личность хулигана. Им оказался 33-летний орловец. Своей вины он не стал отрицать, признался, что был в тот момент пьян и просто захотел сфотографироваться с залегощенской достопримечательностью.
Планер «Бланик L — 13» установлен на въезде в Залегощь
Фото: Андрей Бубликов
Мужчина пообещал, что устранит причиненные монументу повреждения за свой счет.
- В отношении орловца составили два административных протокола: по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.