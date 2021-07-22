В поликлиники №3 Орла откроют дополнительный кабинет вакцинации от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 21 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков дал поручение открыть в поликлинике №3 города Орла дополнительный кабинет вакцинации коронавируса. Такое решение глава региона принял после просмотра видео с огромными очередями в медорганизации.

По словам Андрея Клычкова, в попавшем в соцсетях видео запечатлена очередь на сдачу анализов и на вакцинацию.

- Дал поручение, чтобы развели эти два потока и окрыли дополнительный кабинет для вакцинации. Это наша задача, будем решать, - добавил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что сейчас в четырех поликлиниках города и пункте вакцинации в ГРИННе прививки от коронавируса делать без предварительной записи.

Что же касается обеспечения региона необходимым количеством доз вакцины, то в конце недели в Орловскую область должна прибыть партия в 13 тысяч доз.