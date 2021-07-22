В Орле осудили членов ОПГ за изготовление наркотиков в лаборатории Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор пяти членам ОПГ, организовавшем производство синтетических наркотиков в домашней лаборатории. Теперь им всем предстоит отбыть тюремный срок от 17 до 8 лет и выплатить огромные штрафы.

Производителей крупной партии «синтетики» (около пяти килограмм) вычислили сотрудники ФСБ. На членов ОПГ сразу же завели уголовное дело 228.1 УК РФ (незаконное производство психотропных веществ). В ходе следствия и суда было установлено, как действовали преступники.

Они оборудовали лабораторию в одном из домов в Залегощенском районе и делали в ней психотропные вещества с марта 2019 года по апрель 2020 года. Потом сообщники намеревались продавать их через Интернет, не успели реализовать свой план и были задержаны.

Организатору преступный группы дали самый большой срок - 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы на 10 месяцев. Его пособнику дали 16 годам и назначили штраф 500 тысяч рублей, еще один член ОПГ получил 15 лет. Двое оставшихся приговорены в 8 годам лишения свободы со штрафом 100 и 200 тысяч рублей.

- Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.