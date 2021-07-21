В орловских колониях содержатся 85 осужденных старше 60 лет Фото: Архив "КП"

Сегодня, 21 июля, в Управлении ФСИН России по Орловской области подвели итоги работы в первом полугодии 2021. На повестке дня оказалось содержание осужденных и меры по их исправлению.

Согласно озвученным данным, численность осужденных за этот период составила 3478 человек. Это почти на 4% ниже, чем в 2020-м году. При этом среди отбывающих наказание, большинство за незаконный оборот наркотиков.

- Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 948 человек, за убийство осуждены 597 человек, 488 – за кражу, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

В настоящее время подавляющее большинство осужденных (2376 человек) в возрасте от 25 до 55 лет, но есть и старше 60 лет. Таким в орловских колониях 85 человек.