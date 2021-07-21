В Орле сотрудника полиции заподозрили в хищении 750 пачек сигарет

В Орле в отношении полицейского возбудили уголовное дело о хищении вещественных доказательств Фото: Архив "КП"

13 июля в Орле в отношении полицейского возбудили уголовное дело о хищении вещественных доказательств - 750 пачек сигарет. Сотрудника Отдельного батальона конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Орлу заподозрили в противоправной деятельности его коллеги.

Оперативники подразделения собственной безопасности регионального УМВД выявили факт хищения и передали информацию в Следственный комитет, где вскоре возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

- На основании материалов, представленных региональным УМВД, следствием установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время он сознался в краже и в ходе допроса пояснил обстоятельства, а также продемонстрировал механизм совершения преступления на месте, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в случае подтверждения вины сотрудника, он будут уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.