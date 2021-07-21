Город в бурьяне: в Орле не хватает денег на покос травы

В Орле не хватает денег на покос травы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители Орла все чаще жалуются на заросли бурьяна на общественных территориях. Как выяснили журналисты телеканала «Первый областной», причина кроется в нехватке финансов на покос травы.

В интервью телеканалу главный специалист «УКХ города Орла» Юрий Писарев пояснил, что в этом году на эту работу выделено 9 миллионов рублей, хотя запрашивали более 23 миллионов рублей. Поэтому ситуация с бурьяном на периферии города действительно непростая.

Что же касается центра, то за содержанием 57 скверов и парков в этом году следит подрядчик из Татарстана. С им заключили договор на 800 тысяч рублей.