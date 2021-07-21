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Общество21 июля 2021 15:26

У Северного, Советского и Заводского районов Орла появились новые руководители

Территориальные управления города возглавили Сергей Мерзликин, Артем Левковский и Сергей Седов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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У Северного, Советского и Заводского районов Орла появились новые руководители

У Северного, Советского и Заводского районов Орла появились новые руководители

Фото: Архив "КП"

В территориальных управлениях администрации Орла, которые горожане попросту называют администрациями районов, появились новые руководители. Кадровые перестановки произошли во всех четырех районах города.

Так, у Северного, Советского и Заводского районов Орла появились новые руководители. Ими стали Сергей Мерзликин, Артем Левковский и Сергей Седов соответственно.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сменились и заместители начальников территориальных управлений. В Северном районе им стал Олег Дутов, а в Железнодорожном районе - Елена Геращенко.