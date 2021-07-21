У Северного, Советского и Заводского районов Орла появились новые руководители Фото: Архив "КП"

В территориальных управлениях администрации Орла, которые горожане попросту называют администрациями районов, появились новые руководители. Кадровые перестановки произошли во всех четырех районах города.

Так, у Северного, Советского и Заводского районов Орла появились новые руководители. Ими стали Сергей Мерзликин, Артем Левковский и Сергей Седов соответственно.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сменились и заместители начальников территориальных управлений. В Северном районе им стал Олег Дутов, а в Железнодорожном районе - Елена Геращенко.