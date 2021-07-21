Осужденный из орловской колонии онлайн сразился в шахматном турнире. Фото: УФСИН Орловской области

Во вторник, 20 июля, Орловская область приняла участие во Всероссийском шахматном турнире УФСИН. Наш регион на соревнованиях в онлайн-формате представили два человека - осужденный из исправительной колонии №5 в Нарышкино и сотрудник ведомства Дмитрий Демин, старший инспектор отдела организации службы охраны.

Отметим, ранее осужденный стал победителем отборочного этапа среди колоний и СИЗО региона. Его, также как и других участников всероссийского турнира, перед началом игры приветствовал многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он выступил со словами поддержки ко всем, кто участвует в турнире.

- Подобные акции способствуют популяризации интеллектуальных видов спорта. Игра делает человека более вдумчивым, собранным, спокойным, способствует саморазвитию в любом возрасте. Побеждает тот, кто способен в нужные моменты подключать повышенную концентрацию, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.