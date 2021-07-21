Площадь Маршала Жукова в Орле начали реконструировать

В Орле приступили к реконструкции площади Жукова Фото: Андрей Кащавцев

В Орле приступили к реконструкции площади Жукова. Общественная территория уже почти год находилась в эпицентре споров предпринимателей и городских властей из-за планов по благоустройству, но пока удалось достигнуть консенсус.

В Орле приступили к реконструкции площади Жукова Фото: Андрей Кащавцев

Ярмарка выходного дня все-таки переехала на Приборостроительную улицу, а площадь Жукова обнесли забором и на объект зашла бригада рабочих. Сейчас они демонтируют старое асфальтовое покрытие. Сегодня, 21 июля, начало работ проинспектировали губернатор Андрей Клычков и мэр города Юрий Парахин.

В Орле приступили к реконструкции площади Жукова

- Напомним, благоустройство общественной территории проводится в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». За преображение площади Маршала Жукова проголосовали 4515 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В Орле приступили к реконструкции площади Жукова Фото: Андрей Кащавцев