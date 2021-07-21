Мужчина угнал «Жигули», чтобы уехать из Орловской области, но не смог Фото: Архив "КП"

В Орле задержали похитителя чужого «Жигули». 20-летний мужчина попытался уехать на нем из Орловской области, но не смог и к тому же заработал себе уголовную статью.

Инцидент с похищением произошел еще в конце мая 2021 года. Хозяин легковушки припарковал ее на ночь возле своего дома в Советском районе, но утром на месте не обнаружил. После этого орловец написал заявление в полицию, где сразу же завели уголовное дело об угоне.

Спустя время сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить личность автомобильного вора и найти угнанный «Жигули», правда, уже в существенно нерабочем виде.

Как установили оперативники, что похитителя привлек незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Тогда ему и пришла мысль доехать на нем в соседнюю область, но по пути в Глазуновском районе «Жигули» застрял в грязи и его пришлось бросить. Чтобы избавиться от следов, похититель его поджег.

Теперь воришке предстоит ответить не только за угон, но и за порчу имущества.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.