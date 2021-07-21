Коронавирус в Орловской области на 21 июля 2021: скончались еще пять человек

Коронавирус в Орловской области на 21 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 21 июля 2021, в Орловской области подтвердилось пять летальных исходов пациентов, заразившихся коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Коронавирус в Орловской области на 21 июля 2021

За все время пандемии в регионе умерло уже 804 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это как молодые, так и люди в возрасте.

Коронавирус в Орловской области и соседних регионах на 21 июля 2021

В целом за минувшие сутки в Орловской области зарегистрировано заболевших больше, чем выздоровевших – заболело 85 человек, а из больниц по выздоровлению выписался 71 пациент.

За последние почти полтора года в регионе заболели 39 339 человек, из них справились с заболеванием 37 180.