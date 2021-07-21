Орловские пожарные спасли из огня жительницу деревни Ловчиково

20 июля 2021 года в деревне Ловчиково Глазуновского района произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Во вторник, 20 июля, в деревне Ловчиково Глазуновского района произошел пожар. Огонь охватил жилой двухквартирный дом в Лесном переулке в районе шести часов вечера.
На место возгорания прибыли два отделения 17-й пожарно-спасательной части и члены добровольной пожарной команды «Гремячево». В это время дом уже горел открытым пламенем.
20 июля 2021 года в деревне Ловчиково Глазуновского района произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Пожарным удалось локализовать возгорание, отстоять от огня вторую часть дома и эвакуировать женщину, находящуюся в горящем строении.
- В результате пожара изнутри выгорела одна часть дома. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
20 июля 2021 года в деревне Ловчиково Глазуновского района произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Всего за прошедшие сутки орловские пожарные сделали 12 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых горение мусора и сухой травы.