Орловское предприятие выпускало голубцы с кокцидиостатиком Фото: Архив "КП"

В Орле привлекли к ответственности производителя мясных полуфабрикатов. После июньской проверки Россельхознадзора выяснилось, про на предприятии не только нарушали условия производства, но и использовали в голубцах куриного фарша с кокцидиостатиком - лекарственным препаратом для птиц.

Следы вещества, используемого в качестве добавки в корм для лечения кокцидиоза у домашней птицы, обнаружили в результате экспертизы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Орла. Как отмечают специалисты, это вещество при частом употреблении в пищу может привести к дисбактериозу и снижению иммунитета человека.

- Также в ходе проверки были установлены нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». На предприятии не обеспечена поточность производственных операций, имеются пересечение потоков сырья и продукции, а мясном цехе температура воздуха превышает норму (она составила + 20 градусов, при норме не выше +12), - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Теперь на предприятие наложили штраф и отозвали у него декларацию о соответствии продукции.