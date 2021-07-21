Водовод из Заводского в Советский район Орла готов более чем на 40% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается строительство водовода из Заводского в Советский район – от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина. Работы начались в марте 2021 года и в настоящее время выполнены на 42%. Об этом сообщает Правительство области.

Бригады «Орелводоканала» вели работы на Бульваре Молодежи, улице Зеленина и Карачевском шоссе. Сейчас здесь уже уложены трубы и восстановлено покрытие. В общей сумме на данный момент проложено 1,7 километров трубопровода. Строителям предстоит уложить трубы на расстоянии 1,9 километра.

- За ходом строительства следит ФБУ «Росстройконтроль». На объекте ведется онлайн видеонаблюдение. С начала строительства по объекту принято работ на общую сумму более 32,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В целом объем финансирования строительства водовода составляет порядка 81 миллиона рублей. Он должен обеспечить качественной питьевой водой дома почти 1,5 тысяч жителей города.