В Орле пройдут лошадиные бега Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В грядущее воскресенье в Орле пройдет знаковое спортивное событие – лошадиные бега. На состязания первого этапа Кубка России по ЦФО для лошадей рысистых пород соберут на городском ипподроме представителей четырех областей.

Среди гостей нашего региона – участники Курской, Белгородской и Московской областей. Все они будут выступать на лошадях орловской рысистой породы, названной в честь графа Орлова.

- Заезды будут проходить на призы Губернатора Орловской области. Победители примут участие в финале соревнований, который состоится в октябре на Центральном московском ипподроме, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

КОГДА? ГДЕ?

25 июля, в 11.00

Территория Орловского ипподрома (улица Высоковольтная, 6)