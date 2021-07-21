В Орле пройдут лошадиные бега
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В грядущее воскресенье в Орле пройдет знаковое спортивное событие – лошадиные бега. На состязания первого этапа Кубка России по ЦФО для лошадей рысистых пород соберут на городском ипподроме представителей четырех областей.
Среди гостей нашего региона – участники Курской, Белгородской и Московской областей. Все они будут выступать на лошадях орловской рысистой породы, названной в честь графа Орлова.
- Заезды будут проходить на призы Губернатора Орловской области. Победители примут участие в финале соревнований, который состоится в октябре на Центральном московском ипподроме, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.
КОГДА? ГДЕ?
25 июля, в 11.00
Территория Орловского ипподрома (улица Высоковольтная, 6)