В Орле спасатели вызволили из смотровой ямы мужчину Фото: Архив "КП"

Во вторник, 20 июля, в Советском районе Орла помощь понадобилась 66-летнему мужчине. Ему стало плохо, когда он занимался лакокрасочными работами в гараже.

Орловец трудился на Октябрьской улице в районе половины четвертого часа дня. В какой-то момент у него закружилась голова, он потерял сознание и рухнул в смотровую яму для автомобиля. Сотрудников МЧС вызвали медики, которым понадобилась помощь, чтобы достать мужчину из ямы и доставить в больницу.

- Информация от врачей Скорой помощи поступила в 15.25 часов дня. На место выехали спасатели областной поисково-спасательной службы, которые с помощью спасательного оборудования извлекли мужчину из ямы и передали медикам, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.