В Орле махинации с обучением предпенсионеров вновь привели к уголовному делу Фото: Архив "КП"

В Орле и области продолжают расследовать сразу несколько уголовных дел о мошенничестве по нацпроекту «Демография». Однако накануне к ним добавилось еще одно. Уголовное дело завели на директора «Орловского учебного центра».

Руководитель организации допобразования попал в поле зрения надзорных органов из-за документов об обучении предпенсионера, который на самом деле не посещал занятия и новых навыков не получал. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры в результате проведенной проверки.

Прокуратура установила, что директор образовательного центра и Центр занятости населения Северного района заключили договор об услугах по организации профессионального обучения. И несмотря на то, что орловец не посещал занятия, руководитель центра выставил счет за его переподготовку.

- Директором центра был подписан фиктивный акт на выполнение работ-услуг по контракту, который последующем был представлен в ЦЗН Северного района города Орла для оплаты. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.