«Умная» остановка в Орле будет подсказывать необходимое количество автобусов

В Орле появилась первая «умная» остановка общественного транспорта. Инновационный объект установили на Посадской улице, где поток автобусов и троллейбусов особенно оживленный.

Пока «умная» остановка проходит процесс настройки, но в ближайшие две недели пассажиры смогут оценить весь ее функционал. Остановку уже оснастили электронными табло, информирующем о приближающихся автобусах, дублирующим его голосовым сообщением для слабовидящих, табло о температуре воздуха, кнопками экстренного вызова и видеокамерами.

- Умная остановка подразумевает собой использование нейросетей, которые будут помогать операторам принимать какие-либо важные решения, чтобы корректировать движение транспорта. Видеокамеры помогут подсчитать количество пассажиров, что дает возможность анализировать ситуацию и по необходимости направлять дополнительный транспорт, - рассказал «КП» Константин Березицкий, главный специалист отдела дорожной деятельности администрации Орла.

В перспективе в городе должно появиться не менее восьми таких остановок.