В Покровском районе госпитализировали водителя «Жигули», попавшего в кювет. Фото: Госавтоинспекции Орловской области.

В понедельник, 19 июля, в селе Дросково Покровского района в ДТП попал водитель «Жигули». 64-летнему мужчине понадобилась госпитализация.

Авария произошла в районе двух часов дня на третьем километре автодороги «Дросково – Топки – Грачевка». Отечественная легковушка ехала со стороны деревни Грачевка, когда водитель не справился с управлением и машина вылетела с дороги.

«Жигули» съехал в кювет по ходу движения и оказался в древесных зарослях. Капот автомобиля оказался сильно смят, лобовое стекло потрескалось от удара. На помощь мужчине прибыли сотрудники МЧС, Госавтоинспекция и медики.

В Орловской области госпитализировали водителя «Жигули», попавшего в кювет. Фото: Госавтоинспекции Орловской области.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.