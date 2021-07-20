Синоптики прогнозируют в Орловской области грозы, дождь и сильный ветер Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь прогнозируют изменение погоды. На регион надвигаются грозы, дождь и сильный ветер. Его порывы местами будут достигать 18 м/с.

Погода начнет меняться уже вечером 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Орловский гидрометцентр.

С 21 часа 20 июля до 21 часа 21 июля на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем вновь дожди, но в ряде районов уже сильные и с грозами. В отдельных районах град.

Ветер северный ночью от 3 до 8 м/с, днем от 5 до 10 м/с (при грозе местами 15-18 м/с). Днем воздух прогреется от +23 до +28 градусов.

- В Орле облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер северный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 24-26, - информирует орловцев региональное ГУ МЧС России.

Чрезвычайное ведомство напоминает: будьте осторожны в непогоды и не забывайте о мерах безопасности во время пребывания на улице.