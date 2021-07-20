В Орле стартовал четырехдневный автопробег «Великая Победа». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сегодня, 20 июля, в Орле стартовал патриотический автопробег «Великая Победа». В путь отправились десять экипажей - ветераны боевых действий, правоохранительных органов, инвалиды войны, участники миротворческих миссий и представители молодежных организаций.

В Орле стартовал четырехдневный автопробег «Великая Победа». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

За четыре дня участникам автопробега предстоит преодолеть маршрут протяженностью 1200 километров. Он будет пролегать по местам боев Красной Армии на территориях Орловской, Тульской, Калужской и Московской области. Экипажи побывают в Болхове, Калуге, Бородино, Ржеве, Вязьме и Белеве.

В Орле стартовал четырехдневный автопробег «Великая Победа». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

- Организаторами мероприятия выступило Объединение ветеранов боевых действий ОВД и ВВ Орловской области при поддержке руководства регионального УМВД. Перед отправкой участники автопробега возложили цветы к стеле сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга и почтили память коллег, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Завершится автопробег в Орле 24 июля.