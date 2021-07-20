В филе цыплят орловского производителя нашли избыток лекарств Фото: Архив "КП"

В Орловской области продукция одного из производителей куриного мяса нашли лекарственное вещество, относящееся к кокцидиостатикам. Этот препарат используют для профилактики и лечения кокцидиоза у домашней птицы, но вот для людей оно на пользу не идет.

Как сообщает Россельхознадзор, лабораторные исследования показали несоответствие требованиям технических регламентов филе грудки цыплят-бройлеров. Теперь производитель остался без декларации о соответствии своей продукции.

- Дело в том, что кокцидиостатики могут оказывать на человека канцерогенное и тератогенное действие. Частое употребление мяса и мясопродуктов с содержанием кокцидиостатиков может привести к дисбактериозу и снижению иммунитета, - пояснили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.