Пассажирка такси, съехавшего с дороги под Орлом, попала в больницу. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 19 июля, в Орловском районе неподалеку от деревни Никуличи произошло ДТП. Нетрезвый водитель такси марки «Рено Логан» съехал с дороги в лесополосу, пострадала пассажирка.

Авария произошла в районе половины третьего часа дня на девятом километре автодороги «Орел –Знаменское». 47-летний водитель направлялся в сторону областного центра, когда потерял управление. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции, мелики.

- Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

43-летнюю женщину-пассажирку, получившую травмы, госпитализировали.