Жителям орловского села Богородицкое вернули в дома воду спустя несколько недель

Жителям орловского села Богородицкое вернули в дома воду. Фото: ОНФ Орловской области

В Хотынецком районе удалось решить большую коммунальную проблему жителей села Богородицкое спустя несколько недель. Все это время они оставались без воды, среди глубоких траншей, да еще и с требованием денег за замену водопровода.

Дело в том, что в июне 2021 года в селе началась замена участка центрального водопровода на Школьной улице. Рабочие отключили воду, вырыли глубокие ничем не огороженные траншеи и на этом ситуация заглохла. Но на этом история не закончилась, людям начали навязывать договора на «повторную врезку в центральную водопроводную сеть».

- 22 июня руководством управляющей компании с жителями Богородицкого были заключены договоры на «повторную врезку в центральную водопроводную сеть» и собраны с каждого домовладения денежные средства. Хотя, согласно закону «О водоснабжении и водоотведении», взимание платежей, связанных с подключением, не допускается, - сообщили «КП» в пресс-службе ОНФ Орловской области, подключившейся к решению проблемы.

После того, как к ситуации с заменой водопровода подключилась общественность, работы сразу ускорились, дома подключили к системе водоснабжения и вернули селянам собранные деньги.