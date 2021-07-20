В Железнодорожном районе Орла три дома остались без горячей воды на два дня Фото: Архив "КП"

Сегодня, 20 июля, жители нескольких улиц в Железнодорожном районе Орла остались без горячей воды. Водоснабжение отключили в девять часов утра из-за работы по установке нового оборудования ООО «Орловской теплосетевой компании».

В настоящее время идет монтаж приборов погодного регулирования. Без воды пока остаются дом №55А по улице 1-я Курская, дом №14 по Гористому переулку и №52 по улице Русанова.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, горячее водоснабжение должно вернуться в дома завтра, 21 июля, в 17.00 часов.