Орловская область намерена перейти к импортозамещению в области высоких технологий

Отечественная цифровая платформа была представлена в региональном Правительстве, в частности, в Департаменте образования Орловской области.

Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области, отметил: «Компания «АЛМИ» является крупным разработчиком отечественного программного обеспечения. Импортозамещение, особенно в сфере информационных технологий, крайне актуально сегодня. И Правительство Орловской области заинтересовано в переходе на отечественные цифровые платформы. Это и поддержка российских разработчиков, и создание новых рабочих мест, и в целом развитие наших, российских, систем. Что очень важно, это обеспечение информационной безопасности. Продукты компании «АЛМИ» оптимальны для применения в самых разных сферах. Мы будем тестировать и анализировать самые эффективные объекты для их внедрения».

Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области, также подчеркнул актуальность внедрения отечественного ПО: «Все мы пониманием, что не только будущее, но уже и настоящее требует цифровизации практически всех сфер жизни. Например, управление особой экономической зоной «Орел» в перспективе будет осуществляться на цифровой платформе. И, безусловно, российское ПО для нас надежнее. Не говоря уже о том, что Корпорация развития Орловской области всячески поддерживает проекты в рамках импортозамещения, то есть развитие отечественной экономики. Пилотным для тестирования продуктов «АЛМИ» выбран Департамент образования Орловской области. Это в перспективе обеспечит обучение, а затем работу на отечественной цифровой платформе. Это. по сути, подготовка кадров для работы в цифровом управлении госорганами, в системе «Цифровая экономика» и т.д.». Цифровизация общества наряду со многими преимуществами еще и минимизирует негативное влияние на окружающую среду за счет экономии природных ресурсов. Корпорация развития Орловской области будет сопровождать этот проект вплоть до внедрения».