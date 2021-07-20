Поиски Вики Гнедовой продолжаются: в Орловской области объявили вознаграждение 500 тысяч за информацию

Поиски Вики Гнедовой продолжаются

В Орловской области продолжаются поиски Виктории Гнедовой, девятилетней девочки, ушедшей своего дома в селе Казарь 18 июля 2021 года. С тех пор прошло уже 32 дня, но поисковики, полиция и все неравнодушные не оставляют надежды найти Вику живой и здоровой.

В поисковой операции было задействовано сотни человек, поисковики «Лиза Алерт» приезжали даже из Московской, Курской, Белгородской, Калужской, Воронежской и других областей. Вместе с сотрудниками полиции, МЧС, Росгвардии они прочесали более 12 километров, обследовали водоемы, овраги, заброшенные дома, но Вику так и не нашли.

В настоящее время за УМВД России по Орловской области объявлено вознаграждение в размере 500 000 рублей за информацию, способствующую установлению местонахождения девочки. При этом гарантируется анонимность. Информацию можно сообщить по телефону: 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД).

Известно, что Вика ушла из дома в период с 15:00 до 19:00 часов 18 июля. Она была одета в синие шорты, футболку зеленого цвета с изображениями желтых цветов и белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.